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‘Marifet iltifata tabidir’

Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu Halk Jürisi üyeleri 2023-2024 yıllarında sahnelenen oyunlar oyuncular ve tiyatrolara ödüllerini verdi

‘Marifet iltifata tabidir’
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Ömer KADİROĞLU
“Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkan Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Kıbrıs’ta sahneye konulan oyunları seyrederek tasarım, performans ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu.
Ödül kategorileri arasında bulunan 50’nci yıl barışa katkı özel ödülleri Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Tiyatro Sanatçısı Alexia Papalazzarou’ya verildi. 
24’üncü Direklerarası Kıbrıs Tiyatrolarının Ödülleri çerçevesinde ödül alan oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar şöyle:

Direklerarası Seyircileri Jüri Ödülü 
ASSITEJ Kıbrıs Başkanı Stavros Stavrou

50.Yıl Barışa Katkı Özel Ödülleri  
Derman Atik, Tiyatro Sanatçısı
Alexia Papalazzarou, Tiyatro Sanatçısı

Toplumlararası Dayanışma
Tiyatro ETHAL

Toplumlararası Barışa Katkı 
Tiyatro ROI

Prodüksiyon 
Parkta Güzel Bir Gün, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Müzikal Prodüksiyon 
Katsantonis ve Kamil Atik, Girne Tiyatro Su

Avangart Politik Tiyatro
Tiyatro Antilogos

Ensemble 
Girne Tiyatro Su ve Altı Üstü Kabare, Yarım Canlar Destanı

Çocuk Yapım 
Tiyatro Antilogos, Spanos ve Kırk Ejderha

Yönetmen 
Derman Atik, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su

Yönetmen
Cenk Gürçağ, Pigmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su

Erkek Oyuncu 
İzel Seylani,  Fiakas,  Tiyatro ETHAL

Kadın Oyuncu 
Birce Birsel Çağlar, CUT

Kadın Oyuncu 
Penny Finiri, CUT

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu 
Nazım Bayraktaroğlu, Grönholm Methodu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu
Açelya Bükülmez, Tartuff 24, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
 

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024, 09:55
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