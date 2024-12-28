‘Marifet iltifata tabidir’

Ömer KADİROĞLU
“Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkan Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Kıbrıs’ta sahneye konulan oyunları seyrederek tasarım, performans ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu.
Ödül kategorileri arasında bulunan 50’nci yıl barışa katkı özel ödülleri Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Tiyatro Sanatçısı Alexia Papalazzarou’ya verildi.
24’üncü Direklerarası Kıbrıs Tiyatrolarının Ödülleri çerçevesinde ödül alan oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar şöyle:
Direklerarası Seyircileri Jüri Ödülü
ASSITEJ Kıbrıs Başkanı Stavros Stavrou
50.Yıl Barışa Katkı Özel Ödülleri
Derman Atik, Tiyatro Sanatçısı
Alexia Papalazzarou, Tiyatro Sanatçısı
Toplumlararası Dayanışma
Tiyatro ETHAL
Toplumlararası Barışa Katkı
Tiyatro ROI
Prodüksiyon
Parkta Güzel Bir Gün, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Müzikal Prodüksiyon
Katsantonis ve Kamil Atik, Girne Tiyatro Su
Avangart Politik Tiyatro
Tiyatro Antilogos
Ensemble
Girne Tiyatro Su ve Altı Üstü Kabare, Yarım Canlar Destanı
Çocuk Yapım
Tiyatro Antilogos, Spanos ve Kırk Ejderha
Yönetmen
Derman Atik, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su
Yönetmen
Cenk Gürçağ, Pigmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su
Erkek Oyuncu
İzel Seylani, Fiakas, Tiyatro ETHAL
Kadın Oyuncu
Birce Birsel Çağlar, CUT
Kadın Oyuncu
Penny Finiri, CUT
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu
Nazım Bayraktaroğlu, Grönholm Methodu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu
Açelya Bükülmez, Tartuff 24, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu