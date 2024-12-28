‘Marifet iltifata tabidir’

Ömer KADİROĞLU

“Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkan Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Kıbrıs’ta sahneye konulan oyunları seyrederek tasarım, performans ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu.

Ödül kategorileri arasında bulunan 50’nci yıl barışa katkı özel ödülleri Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Tiyatro Sanatçısı Alexia Papalazzarou’ya verildi.

24’üncü Direklerarası Kıbrıs Tiyatrolarının Ödülleri çerçevesinde ödül alan oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar şöyle:

Direklerarası Seyircileri Jüri Ödülü

ASSITEJ Kıbrıs Başkanı Stavros Stavrou

50.Yıl Barışa Katkı Özel Ödülleri

Derman Atik, Tiyatro Sanatçısı

Alexia Papalazzarou, Tiyatro Sanatçısı

Toplumlararası Dayanışma

Tiyatro ETHAL

Toplumlararası Barışa Katkı

Tiyatro ROI

Prodüksiyon

Parkta Güzel Bir Gün, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Müzikal Prodüksiyon

Katsantonis ve Kamil Atik, Girne Tiyatro Su

Avangart Politik Tiyatro

Tiyatro Antilogos

Ensemble

Girne Tiyatro Su ve Altı Üstü Kabare, Yarım Canlar Destanı

Çocuk Yapım

Tiyatro Antilogos, Spanos ve Kırk Ejderha

Yönetmen

Derman Atik, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su

Yönetmen

Cenk Gürçağ, Pigmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su

Erkek Oyuncu

İzel Seylani, Fiakas, Tiyatro ETHAL

Kadın Oyuncu

Birce Birsel Çağlar, CUT

Kadın Oyuncu

Penny Finiri, CUT

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu

Nazım Bayraktaroğlu, Grönholm Methodu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu

Açelya Bükülmez, Tartuff 24, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu



Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024, 09:55