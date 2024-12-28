Moral oldu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, yeni yıl etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Merkezde yaşamını sürdüren vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni yıl kutlamalarına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Amcaoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaşlılarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek, onlarla vakit geçirmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu özel günde, onlarla şarkılara eşlik ettik, hazırlanan ikramlıklarla yeni yılın coşkusunu paylaştık. Başta Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin fedakâr çalışanları olmak üzere, buradaki tüm vatandaşlarımızın yeni yılını sağlık ve mutlulukla kutluyorum.”

