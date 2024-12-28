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CTP piyangosu çekildi

CTP piyangosu çekildi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi dün gerçekleştirildi. 
Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 1.8i model araç 098430 numaralı bilete, Mercedes GLA180 hybrid model araç ise 038103 numaralı bilete isabet etti.

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