Paralar hesapta

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteğinin (DGD) 2024 hesap kapama ödemelerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Açıklamada, 8 bin 246 üreticinin hesap kapatma ödemeleri için 169.3 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na aktarıldığı belirtildi. Çiftçilerin ödemeleri söz konusu bankaların şubelerinden yapılıyor.

DGD’nin tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları karşılığında, “temiz alanlara karşılık” olduğu belirtildi.

Gübre Desteği ödemelerine başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteği ödemelerine başlandığını duyurdu.

Duyuruda, 2023-2024 üretim sezonu gübre destekleri için hesap kapama ödemelerine başlandığı, 3 bin 554 üretici için 40 milyon TL ödeme yapılacağını belirtildi. Destek ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL olarak, toplamda 3 bin 554 üretici için 40.3 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi.

Kuraklık ödemeleri 30 Aralık’ta

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kuraklık hesap kapatma ödemelerinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasından 30 Aralık Pazartesi alınabileceğini duyurdu.

Açıklamada 2023-2024 Üretim yılı Kuraklık Tazminatlarının Hesap Kapatma mablağının Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiği, ödemelere 30 Aralık Pazartesi başlanacağı ifade edildi.

Kuraklıktan 96 köyün zarar gördüğü bu bağlamda bin 840 üreticiye, 218 bin 932 dönüm alan için 78,3 milyon TL tazminat ödeneceği kaydedildi.

