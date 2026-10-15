Dokuz yıldır cezaevinde

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi kabul edilmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Osman Kavala için "hak ihlali" yapıldığı yönünde karar verdi.

Kararı değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın "yeniden yargılanma" talebini reddetti.

AİHM Büyük Dairesi'nin kararı gerekçe gösterilerek Kavala'nın avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hem yeniden yargılama hem de tahliye için başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, AİHM'in bir temyiz mahkemesi olmadığını belirterek delillerin değerlendirilmesinin ulusal hukuk ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğunu savundu ve talebi reddetti.

AİHM'nin kararı

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemiş, karar Ankara ve Avrupa Konseyi arasında krize yol açmıştı.

Kavala dosyası, o tarihten bu yana AİHM kararlarının icrasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde bulunuyor.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

2017'den beri cezaevinde bulunuyor

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüsten" suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.