Endişe artıyor

Avrupa Komisyonu’nun Standard Eurobarometer araştırmasının sonuçlarına göre; Kıbrıs Türk toplumunda en büyük sorun ekonominin durumu.

Pandemi öncesiyle kıyaslandığında 17 puanlık bir artış ile ekonomi yüzde 51 oranında en önemli sorun olarak gösterildi.

Kişisel sorunlarda ise sağlık ve güvenlik birinci, salgın nedeniyle kapanmalar ikinci, hayat pahalılığı üçüncü sırada yer aldı. Kıbrıs Türk toplumunda yaşamdan memnuniyet oranı ise yüzde 65 olarak tespit edildi. Bu oran, Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’na yüzde 35 ve Avrupa Komisyonu’na yüzde 34 oranında duyduğu güven, AB 27 ortalamasının 14 puan altında kaldı.

Pandeminin sonuçları

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ve Kıbrıs Türk toplumunu da içeren “Standard Eurobarometer 94- Kış 2020/2021” araştırmasına göre; Kıbrıs Türk toplumunda 2019 yılı pandemi öncesi ile kıyaslandığında 17 puanlık bir artış ile yüzde 51 oranında en önemli sorun olarak gösterildi. Araştırmaya göre; yüzde 96 ile neredeyse toplumun tamamı Coronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor.

Yüzde 87 oranında kişi de Coronavirüs salgınının, kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağını söyledi.

Yaşamdan memnuniyet oranı geriledi

Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2021 yılında yüzde 65 olarak görüldü. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, yüzde 79 olan Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta ise yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 79 olarak dikkat çekti. Hollanda yüzde 94 memnuniyet oranı ile birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 93’le Danimarka, yüzde 91’le İsveç izledi.

Kişisel sorunlar

Kişilerin gündemindeki en önemli konular incelendiği zaman ilk üç sıradaki konunun toplumdaki



önemli konular ile paralellik gösterdiği görüldü.Pandemi ile birlikte, 2019 yılında sağlık ve sosyal güvenlik 4. sırada en önemlikişisel sorun iken, 2021 yılında 38’lik oranla birinci sırada en önemli sorun olarak yer aldı.Kapanmaların yaşanması ile ekonominin etkilenmesi yüzde 29’la ikinci sırada, artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti yüzde 23 ile de en önemli üçüncü kişisel sorun olarak öne çıktı.İşsizlik yüzde 18, eğitim sistemi de yüzde 15’le diğer önemli kişisel sorunlar olarak gösterildi.

Demokrasinin işleyişi

Demokrasinin işleyişi ile ilgili yöneltilen sorularda katılımcıların yüzde 34’ü Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun olduklarını belirtti.

Bu oran AB 27 ülkelerinin 21 puan altında kaldı. 2019’da Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişi ile ilgili memnun olmama yönünde tavır sergileyen kesim yüzde 36 iken, bu oran bugün yüzde 63’e yükseldi.

AB’ye güven azaldı

Mart 2021 yılında yapılan araştırmada, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği kurumlarına yönelik duyulan güveni azaldı. Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’na yüzde 35 ve Avrupa Komisyonu’na yüzde 34 oranında duyduğu güven, AB 27 ortalamasının 14 puan altında kaldı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerin gözündeki imajında önceki yıllardakine kıyasla düşüş yaşandı.

2019’da katılımcıların 56’sı genel olarak Avrupa Birliği’nin çok olumlu veya olumlu bir imaj uyandırdığını belirtirken, 2020’de yüzde 39, 2021’de ise bu oran yüzde 48 olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 03:05