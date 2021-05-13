Elektrikte ‘son durum’ İşte böyle

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, (EL-SEN) dün gerçekleştirdiği olaylı eylem sonucunda istediğini aldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ile EL-SEN Yönetim Kurulu arasında yapılan toplantı sonucunda uzlaşıya varıldı.

Taraflar Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yanı sıra bir de protokol imzaladı.

EL-SEN önceki gün başlattığı süresiz grev çerçevesinde dün de eylem yaptı.

Sabah saatlerinde Elektrik Kurumu önünde toplanan sendika üyeleri lastikleri ateşe verdi.

Eylem yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, eylemciler daha sonra KIBTEK’in bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüdü. Binaya girmek isteyen eylemcilere polis izin vermeyince kısa süreli bir arbede yaşandı. Eylemciler “Arıklı istifa” sloganları attı.

Gergin başlayan eylem akşam saatlerinde uzlaşıyla sonuçlandı.

Protestoların ardından El-Sen ile KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantı yaptı.



KIB-TEK ile EL-SEN toplantı sonucunda uzlaşıya varıldı, böylelikle grev sona erdi.Taraflar Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yanı sıra bir de protokol imzaladı.

Büyükyılmaz: Uzlaştık

Toplantının ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ile EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, ortak basın toplantısı düzenleyerek uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Uzlaşı neticesinde taraflar, Toplu İş Sözleşmesi ile sendikanın ek taleplerini içeren protokolü imzaladı.

İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ilerleyen süreçte EL-SEN ile birlikte, Kuruma katkı koyacak projelere imza atma arzusunu dile getirdi.

Büyükyılmaz, “Görüşmelerimizi tamamladık. Oy birliği ile Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verdik” diyerek, sendikanın ek taleplerini içeren protokol ile ilgili de bilgi verdi.

Protokolün maddelerinden birinin KIB-TEK’in alacakları ile ilgili olduğunu belirten Büyükyılmaz, “Kurum, tahsilatla ilgili %60’lara düşmüştür. Bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Esas sorun yaratan bölüm, büyük tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve devlet daireleridir. Bu hususla ilgili, çok ciddi bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yakıt konusunu kökten çözeceğiz

Büyükyılmaz, “Eylül ayına kadar yeni bir yazılım gerçekleştireceğiz. Bu yazılım hayata geçene kadar elimizdeki sayaçları kullanacağız. Ardından da sayaç ihalesine çıkacağız” dedi.

Özkıraç: Her doğru karara katkı koyacağız

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da, verdikleri mücadelede kendilerinin yanında duran ve durmayan herkese teşekkür etti ve bugünden itibaren KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun alacağı her doğru karara katkı koyacaklarını belirtti.