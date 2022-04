“Dünyaya ders verdik" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlâk dersi verdik" diye konuştu...

Erdoğan Baltalimanı Polis Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

Dünyada pek çok insan topluluğu olmakla birlikte bunlardan ancak bir kısmı millettir.Biz dünyanın en kadim, köklü,güçlü geniş coğrafyada hüküm sürmüş, yüksek medeniyetlerin birini kurmuş milletlerin başında geliyoruz. Bireyden başlayıp, topyekûn millete kadar uzanan insan topluluğunu bir arada tutmanın ilk şartı geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Hırsızlık, terör gibi toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü başarıyla mücadele etmek devletin asli görevi ve alameti farikalarından biridir.



"Can ve mal güvenliğini koruyamıyorsa..."

Bu şekilde sınır, bayrak, anayasa, yasa, kurumlarımızı anlamlı hale getirebiliriz. Polislerimiz yerleşim merkezinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliklerimiz denizde ifa ettikleri görevle devletimizin anlamını korumaktadır. Toplumda her işin başı güvenlik ve huzurdur. Her bir insanımız can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur.

"İnsanlık dışı yöntemlere tevessül etmedik"

Sizler bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin teşkilatısınız. Kuruluşundan bu güne teşkilatımızda görev yapan, gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Halen görevleri başında olan polislerimize başarılar diliyorum.

Bu yıl 40. kuruluş yıldönümü olan kıyılarımızı emanet ettiğimiz, son yıllarda denizlerimizde görülen yoğun mülteci akımını başarıyla yöneten sahil komutanlığımızı tebrik ediyorum. Asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu, kamu görevlileri ve vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkeyiz. Buna karşın terörle mücadelede insanlık dışı yöntemlere asla tevessül etmedik.