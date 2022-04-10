Ukrayna’da vahşet

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 45 gün geride kaldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı da Makariv kasabasında 132 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Dünya kamuoyu Ukrayna'dan gelen katliam haberlerine kilitlenmiş durumda. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasında işkence görmüş 132 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne göre Belarus sınırındaki Çernihiv kentine bağlı köylerde de sivillere ait cesetler bulundu. Rus güçlerinin doğuda toplandığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Büyük bir teçhizat ve silahlı kişilerle toprağımızın bir başka kısmını daha işgale hazırlanıyorlar. Bu zor bir savaş olacak" dedi. Ukrayna ordusuna göre de Rusya Donetsk ve Luhansk bölgelerine odaklanacak.

Yine bir kimyasal saldırı

Bu arada Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi’ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi.

Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın” diyerek halkı uyardı.

Halka uyarıda bulundular

Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin iç organlar, cilt ve gözleri tahrip ettiğini anlatarak nitrik asidin zararlarına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Ukrayna Luhansk Bölge Polisi ise kentteki kimyasal tehdide karşı açıklama yaptı. Luhansk Bölge Polisi halkı maske takması konusunda uyarırken kimyasal zehirlenmeye maruz kalanların 10 ile 30 dakika arasında kabartma tozu ve sabunla yıkanmasını tavsiye etti.

Siviller de yaralandı

Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Gaigai, Rus bombardımanı sırasında Rubijne’de vurulan bir binadaki 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Galgai ayrıca Severodonetsk’te daha önce hayatını kaybettiği tespit edilen yaşlı 1 kadının cesedine ulaşıldığını da bildirdi.

Johnson'dan sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.