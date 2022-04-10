Merit Yeşilova hız kesmedi 1-3

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Olgun Canik, Mehmet Ekşici

TOL: Hüseyin, Mehmet (Akın), Can Polat, Doğukan (Ümit), Ali (Turgut), Cevdet, İlker, İlyas, Eren (Bedirhan), İsmet, İlker

MAY: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Mustafa, Aksel (Yakup), Chibuzor (Barış), Yasin, Eyüp, Ömer (Özgür), Vakkas, Memduh (Mehmet)

Goller: 88. Dk. Cevdet (TOL), 33. Dk Vakkas, 48. Dk. Memduh, 55. Dk. Chibuzor

AKSA Süper Ligi’nde Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti.

33. dakikada gelişen atakta Vakkas’ın vuruşunda top filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova

1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya Merit Alsancak Yeşilova hızlı başladı.

48. dakikada gelişen Yeşilova atağında Memduh topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

Ataklarını devam ettiren Merit Alsancak Yeşilova üçüncü golü bulmakta fazla gecikmedi.

55. dakikada gelişen atakta bu kez Chibuzor topu filelere göndererek skoru 3-0’a getirdi.

88. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında ceza sahası içindeki pozisyonda hakem İsfendiyar Açıksöz penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını Cevdet gole çevirerek skoru 3-1’e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı’nı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 48’e çıkararak ikinci sıradaki yerini korurken Türk Ocağı ise 35 puanda kaldı.