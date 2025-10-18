Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kapısının yatırımcılara ardına kadar açık olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Erdoğan "Küresel ticarette belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık. Ticari müna-sebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Buradan yeni dostlukların kurulmasını, yeni or-taklıkların tesis edilmesini önemsiyor bunların kalıcı olmasını diliyorum." dedi. Milli gelirin 1.5 trilyon dolar sınırına getirildiğini ifade eden Erdoğan "Dünyanın en büyük 17'nci ülkesiyiz. Bu sene satın alma paritesinde inşallah 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2024 yılında kişi başı gelir 14 bin 751 dolara ulaştı. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz buraya dikkat edin, 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyona, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdo-ğan "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz." dedi.
Ekonomimiz güçlü
Erdoğan, Türkiye'nin kapısının yatırımcılara ardına kadar açık olduğunu belirtti
