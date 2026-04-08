Erdoğan lanetledi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında yaşanan silahlı çatışmada bir terörist öldürüldü, iki terörist yaralı ele geçirildi. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı.

DEAŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne giderek polisle çatıştı. Saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Polislere ateş açan 3 teröristten birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Çatışmada 2 polis yaralandı.

Teröristlerin isimleri, Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklandı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S. Yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunuyor. İstihbarat birimleri 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirledi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Saldırıya ilişkin soruşturma ayrıntılı şekilde sürüyor. Polis 2 şüpheliyi Etiler'de gözaltına aldı. Zanlıların olay yerinde oldukları ve keşif yaptıkları üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan şüphelilerin teröristlerden birinin akrabası olduğu da belirtiliyor. Kısa süre sonra olay yeri yakınında bir zanlı daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu. Olayla ilgili gözaltı sayısı yaralı ele geçirilen 2 terörist hariç 5 oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Zaman ayarlı provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen silahlı saldırı hakkında ilk açıklamasını yaptı. ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi. "Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026, 10:05