Gündemde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in, ara seçim çağrısına kapıyı kapattı. Erdoğan "Gündemimizde ara veya erken seçim yok" dedi. İran savaşı ve ekonomiye yönelik de mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı saat 15.55'te başladı. Yaklaşık 2 buçuk saatin ardından sona erdi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrılarına kapıyı kapattı. “Hükümetin gündeminde ara seçim veya erken seçim yer almıyor. Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten uzak tutmak” dedi.

İran savaşı konusunda Türkiye olarak diplomasi çabalarını sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, ekonomiye yönelik mesajlar da verdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle küresel ekonomin ağır şokta olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin karamsar tablonun dışında olduğunu belirterek krizin etkilerini sınırlı tuttuklarını söyledi. Enerji ve gıda arzında sorun olmadığını kaydetti.

Krizin etkilerini sınırlı tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz. Türkiye yapay gündemlere takılmadan hedeflerine doğru ilerliyor. Hükümetin gündeminde ara seçim veya erken seçim yer almıyor. Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten uzak tutmak.

İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla küresel ekonomi ağır bir şok yaşıyor. Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

Türkiye karamsar tablonun dışındadır. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Krizin etkilerini sınırlı tutuyoruz. Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Rezervlerimiz yeterli ve güçlüdür. Dış finansman ihtiyacımız tarihsel ortalamanın altındadır.

Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız.

Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Savaş başladıktan sonra eşel mobil sitemiyle vatandaşımızı koruduk. Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet, eşel mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından sübvanse edilmiş oldu.

Ekonomi kurmay ekibimiz Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

“İsrail gerilimden besleniyor”

Erdoğan, 28 Şubat'ta başlayan savaşın diplomatik çabalara rağmen can almaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“ Silahların susması ve müzakerelere alan açılması için çabalıyoruz. İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her girişimi baltalamayı sürdürüyor. İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara idam cezası getirerek, Lübnan ve Suriye'de gerilimden beslenen ülke olduğunu tescil ediyor. Bugün barışı dinamitleyen yarın barışa ihtiyaç duyabilir.

Türkiye olarak İran'ı ve Körfez'i etkileyen bu savaşın ilk gününden beri kardeşlik hukukumuzun gereklerini en güzel şekilde yerine getirdik. 14 asırdır aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimiz saldırı altındayken biz kendimizi rahat hissedemeyiz. Türkiye olarak barış için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Bölgemizdeki çatışmalar karşısında ülkemizde iç cephemizi tahkim etmek, huzur, güvenlik ve kardeşliği güçlendirmek için çabalarımız Terörsüz Türkiye sürecinin önemini göstermiştir. Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bu dönemde ancak Terörsüz Türkiye modeli ile etkisiz hale getirebiliriz."

