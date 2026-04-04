Güney illerinde etkili oldu

Libya üzerinden kuvvetli rüzgarlarla Türkiye’ye giriş yaptı. Toz taşınımı özellikle Hatay’da etkili oldu. Havadan çekilen görüntülerde şehrin çöl tozu bulutlarıyla kaplandığı görüldü.

Adana’da toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu, görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Mersin’de kent merkezi ile Bozyazı, Silifke ve Tarsus ilçelerinde toz etkili oldu, araçlar ve açık alanlar tozla kaplandı. Antalya’da ise özellikle Alanya ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmurla birleşen toz bulutları, araç ve açık alanları kahverengi çamur tabakasıyla kapladı.

Osmaniye’de de etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürdü, görüş mesafesinde azalmaya neden oldu. Açık alanlarda günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Uzman uyarıları ve önlemler

Toz taşınımı sırasında özellikle kronik akciğer ve solunum hastalığı bulunan kişiler için risk oluşuyor. Yetkililer, araç ve açık alanlarda biriken tozun temizlenmesine dikkat edilmesini ve mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınmasını önerdi.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 09:36