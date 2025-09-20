Dava dosyası hazırlanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te bir siteyi ziyaret ettikleri esnada şikayet üzerine mülke tecavüz suçlamasıyla tutuklanan, araçlarında KKTC’deki inşaat şirketleri ile direktörlerinin isim listelerini içeren mavi klasör bulunduğu iddia edilen Kıbrıslı Rum sanıklar A.K., A.K., N.G., A.L. ve G.G., dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıktı. Tutuksuz yargılanan sanıkların davası, tarafların duruşmaya hazır olmaması nedeniyle ertelendi. Davada İddia Makamını temsilen Savcı Aysın Bilgin, sanıkların avukatı olarak ise Öncel Polili hazır bulundu. Savcı Bilgin, duruşmaya hazırlanmak amacıyla mahkemeden süre talep etti. Avukat Polili, duruşma programının belirlenmesine olanak sağlamak için bu talebe itiraz etmedi. Mahkeme, tarafların duruşmaya hazır olabilmesi amacıyla davayı 26 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Davanın geçmişi

Sanıklar, 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.15’te, kullandıkları araçla Kalecik’te bir tatil sitesine girerek site ve çevresinde gezerken, site sakinlerinin şikayeti üzerine tutuklanmıştı. Polis, sanıkların aracında yaptığı aramada bagaj kısmında mavi klasör içerisinde çok sayıda harita, tapu ve KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ile direktörlerinin isim listelerinin bulunduğu evraklar ele geçirmişti.

Sanıklar, 31 Temmuz’da mahkeme emriyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti. Sanıklar, Yüksek Mahkeme’nin istinaf kararı sonrası geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

