‘Türkiye yanımızda’

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ın artan silahlanması ve kadınların gönüllü olarak askere alınması üzerine Lefkoşa ve çevresinde yapılan sokak röportajında, vatandaşlar görüşlerini ortaya koydu.

Bazı vatandaşlar, silahlanmayı tehlikeli bulup barış ve anlaşmanın önemine dikkat çekerken, bazıları Türkiye’nin varlığı sayesinde endişe taşımadıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise Rum tarafının kadınları askere almasını savaş hazırlığı olarak yorumladı.

Ne dediler…?

İsmail Bozat

“Güney Kıbrıs sürekli silahlanıyor ve bu iyi bir durum değildir. Bu adada o kadar çok silah bulunması günün sonunda hepsi başımıza patlayacaktır. Rum kadınları da gönüllü olarak askere alıyorlar. Karşısında dünya kadar silahlı ordu varsa ona önlem alıyordur. İşin başı barış, anlaşma ve kalıcı bir çözümdür. Bunun içine İngiliz’i Alman’ı Fransız’ı toplamak değildir.

Eğer burada Türklerle yaşıyorsan oturup Türklerle anlaşacaksın. Bu küçücük adada bu kadar silahlanma yanlıştır ancak kendilerini herhalde öyle güvende hissediyorlar. Ortadoğu’da savaşanlar Kıbrıs’taki üsleri kullanıyor. Bu bağlamda Rum da önlem alıyordur. Ancak silahları adaya yığmakla güvenlik sağlamaz. Bu hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere zarar verir.”

Hasan Basri

“Güneyin sürekli olarak silahlanmasını pek doğru bulmuyorum. Bizim bir endişemiz yok çünkü anavatan Türkiye yanımızdadır.”

Pembe Balcı

“Güney Kıbrıs’ın sürekli silahlanması iyi bir durum değildir. Bu kadar iyi giderken iki taraf bir birine karışırken niye silahlanma olsun bilemedim. Kadınları da askere alıyorlar ve bu bence bir savaş hazırlığı olabilir ancak gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Bizim yanımızda Türkiye var ve bir endişemiz yoktur.”

Besire Kaya

“Güney Kıbrıs’ın silahlanması hiç iyi değil ancak bir korkumuz yoktur. Bizim silahlarımız yokken başardık da şimdi Türkiye yanımızdayken hiç endişemiz yoktur. Rum kadınları askere alınıyor demek ki kendilerine güvenmiyorlar ve kadınlara sığınıyorlar. Biz korkmuyoruz. Zamanında tepelerden üzerimize ateş açıyorlardı, biz de aşağılarda oturuyorduk. Biz Baflıyız korkmuyoruz.”

Cemal Sinekçi

“Rum tarafının silahlanması herhalde bize karşıdır, dekor olarak kullanacak değiller. Rum kadınların da askere alınması bir savaş hazırlığı olabilir. Onlar o tarafta silahlanıyor biz de bu tarafta seçim düşünüyoruz. Türkiye bizim yanımızdadır diye endişe duymuyoruz başka türlü bir durumu da düşünmüyoruz.”

Emir Taşçıoğlu

“Rum tarafının silahlanması hiç hoş görülecek bir şey değildir. Bizim silahlanıp silahlanmadığımızdan haberimiz yok. Biz savaşa karşı insanlarız ve tek dileğimiz budur. Rum kadınlarını da askere alıyorlar ve bu bir savaş hazırlığı olabilir ama bu Kıbrıs’ta bir savaş olacak anlamını taşımıyor bence. Adamız savaş gemisine döndü. Bizim da silahlanmamız gerekiyor demiyorum. Aklın yolu barıştır ve bu silahlanmaya karşı barış görüşmelerini başlatmalı ve bir sonuca taşımalıyız.”

Nurettin Keseroğlu

“Güney Kıbrıs sürekli silahlanıyor ve bizim de buna karşı silahlanmamız gerekiyor. Bir endişem yok çünkü Türkiye yanı başımızdadır. Rum tarafı Rum kadınları da askere alıyor ve bence bu bir savaş hazırlığıdır.”