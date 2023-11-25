Gizli keskin nişancı 2 Köpek ve 5 kişiyi acımadan vurdu. Kimliği tespit edilemedi

Türkiye’de İzmir’in Karşıyaka ilçesinde işyerinin önüne telefonla konuşmak için çıkan Sevgi Tevşi ne olduğunu anlamadan bacağından vuruldu.

Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söyleyen Tevşi, aynı parkta iki ay içerisinde nereden geldiği belli olmayan ateş sonucu 5 kişi ile 1 köpeğin vurulduğunu ve bir köpeğin de hayatını kaybettiğini anlattı.

Egedesonsöz sitesinde yer alan habere göre; Karşıyaka Nergis Mahallesi’ndeki muhtarlığın yanında bulunan ve halk arasında ‘Korsan Park’ olarak bilinen parkta esrarengiz olaylar yaşanıyor. Son iki ay içerisinde parkın olduğu alanda nereden geldiği ve kimin yaptığı belli olmayan silahlı ateşleme olaylarının yaşandığı öğrenildi. Bu süreçte 5 kişi yaralanırken, bir köpek vuruldu, bir köpek de hayatını kaybetti.

Egedesonsöz sitesinde yer alan habere göre; Karşıyaka Nergis Mahallesi’ndeki muhtarlığın yanında bulunan ve halk arasında ‘Korsan Park’ olarak bilinen parkta esrarengiz olaylar yaşanıyor. Son iki ay içerisinde parkın olduğu alanda nereden geldiği ve kimin yaptığı belli olmayan silahlı ateşleme olaylarının yaşandığı öğrenildi. Bu süreçte 5 kişi yaralanırken, bir köpek vuruldu, bir köpek de hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıların son kurbanı ise 41 yaşındaki Sevgi Tevşi oldu. 16 Kasım günü parkın yakınında bulunan iş yerinin önüne telefonla konuşmak için çıkan Tevşi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevşi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Silahlı saldırıların son kurbanı ise 41 yaşındaki Sevgi Tevşi oldu. 16 Kasım günü parkın yakınında bulunan iş yerinin önüne telefonla konuşmak için çıkan Tevşi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevşi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tevşi, olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından aynı yerde benzeri biçimde yaralanan diğer 4 kişi de olayın duyulması üzerine bir araya geldi. Olay sonrası mağduriyet yaşayan yaralılar, Emniyet birimlerinden saldırganın bulunması için destek istedi.