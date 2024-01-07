Gözler Erdoğan’da

AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Resmi açıklama öncesi Murat Kurum, adaylığıyla ilgili ekibine yaptığı konuşmada, "16 milyon İstanbullu için çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

Toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik toplantıda 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları da açıklanacak.

İstanbul adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kesin gözüyle bakılıyor.

Kurum'un açıklamasının yer aldığı video sosyal medyada

Resmi açıklama öncesi Murat Kurum adaylığına ilişkin ekibine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz..."

Seçim beyannamesi de ilan edilecek

Yerel seçim için işbirliği görüşmeleri de sürüyor. AK Parti kurmayları hafta başında Yeniden Refah, DSP ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle tekrar buluşacak. Bu randevularda olası işbirliklerinin netleşmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ittifakı konuştuklarını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 10:02