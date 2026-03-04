Gözyaşlarıyla veda

İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için tören düzenlendi.

Fatma öğretmeni bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi.

Törene, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi okula götürüldü.

Dev Türk bayrağı asılan okulun bahçesinde yapılan törende, öğrencileri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve eğitim sendikasının temsilcileri Çelik için dua etti.

Törene katılan bazı öğretmen ve öğrencilerin yakalarına Çelik'in fotoğrafını taktıkları görüldü.

"Şiddete dur de" sloganı atıldı

Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı.

Çelik'in cenazesi, teşrik tekbirleri, dua ve alkışlarla yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.

Saldırgan tutuklandı

Bu arada öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

