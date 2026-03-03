Ukrayna'da barış görüşmelerinin nerede gerçekleşeceği İran Savaşı'yla belirsizleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmelerin iptal edilmediğini söyledi ve Türkiye'de olabilir diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile 5-6 Mart tarihlerinde yapılması planlanan barış görüşmelerinin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasına rağmen iptal edilmediğini duyurdu.

Zelenski, İran Savaşı'ndan önce Abu Dabi'de yapılacağı duyrulan barış görüşmelerinin lokasyonunun belirsizleşmesi üzerine alternatif konumların ele alındığını söyledi. Türkiye ve İsviçre'nin güvenli alternatif olarak öne çıktığını söyleyen Ukrayna lideri, ABD ara buluculuğunda yürütülen bu sürecin temel amacının, süregelen çatışmaları sona erdirecek diplomatik bir çözüm zemini oluşturmak olarak açıklandı.

Görüşmelerin ev sahipliği için Türkiye seçeneği masadaki yerini korurken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın barış müzakerelerine devam etmesinin kendi çıkarlarına uygun olduğunu ve diplomatik bir uzlaşıyı tercih ettiklerini belirtti.

Zelenski, Abu Dabi seçeneğinin kesinleşmemesi durumunda Türkiye'nin müzakereler için en önemli adaylardan biri olduğunun altını çizdi. Ancak taraflar arasındaki diplomatik trafik devam etse de Rusya’nın Donbas bölgesindeki toprak talepleri ve Ukrayna’nın bu talepleri reddetmesi nedeniyle müzakere sürecinin son haftalarda zorlu bir safhaya girdiği ifade edildi.

ABD öncülüğündeki barış çabalarında Zelenski, sürecin başarısı için Çin'in katılımının Ukrayna için stratejik önem taşıdığını ancak henüz bu yönde bir gelişme kaydedilmediğini bildirdi. Rusya tarafı, ABD’nin ara buluculuk çabalarına değer verdiğini belirtmekle birlikte, öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini açıkladı.

Zelenskiy, 5-6 Mart tarihlerindeki toplantı takviminin korunduğunu, konum değişikliği durumunda Türkiye'nin kilit bir role sahip olduğunu yineleyerek diplomatik kanalların açık tutulacağını ifade etti.

