Hahn ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman’ın kazanması Avrupa Birliği (AB) tarafından olumlu karşılandı. Erhürman'ın, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi Johannes Hahn ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi konuyla ilgili haberini “’İzolasyonun’ Sonlanması ve Takvimler İçin Nabız Yoklamalar… Ankara, Doğrudan Ticaret ve Uçuşları Yeniden Gündeme Getiriyor… AB’nin Erhürman’dan Beklentileri Büyük” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Ankara’nın, Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlık olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsü ve müzakerelerin ucu açık olmayan net takvim içerisinde sonuçlanmasına yönelik tezleri uluslararası gözlemciler tarafından olumlu karşılandı.

Gazete, hem Kıbrıs sorununda yeni bir ucu açık süreci kimsenin arzu etmemesinin, hem de 2004’ten beri beklemede olan Doğrudan Ticaret Tüzüğü önerisini canlı tutmasının "KKTC’nin Tayvanlaşmasını" gündeme getireceği görüşünü ortaya koydu.

Kıbrıs Türk tarafının, BM himayesindeki yeni sürecin somut bir takvim çerçevesinde sonuç vermemesi halinde talep ettiği statünün, Erhürman’ın yeni bir sürecin başlaması için koyduğu dört şartın omurgasını oluşturduğuna işaret etti.

Haberde, Erhürman'ın AB tarafından olumlu karşılanmasının, Aralık ayında adaya geleceği açıklanan AB Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi Johannes Hahn ile görüşmesini gündeme getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Danimarkalı Bakan’dan övgü

Gazeteye göre, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Avrupa Konuları Bakanı Marie Bjerre, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Erhürman’ı "gündeminde yeniden birleşme olan lider" olarak niteleyerek, “iki gayri resmi çok taraflı konferans ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi atamasının, ilerleme kaydedilmesi yönünde bir momentum olduğu ümidini veriyor” dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun da aynı ümit mesajları verdiğini yazan gazete, Fitto'nun “Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişim yeni bir fırsat penceresi açabilir” dediğini kaydetti.

