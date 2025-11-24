Ekonominin temel direği

Merit Otelleri Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök, KKTC turizminin ekonomideki önemine vurgu yaptı. Kanal T’de yayınlanan “Pınar Gözek ile Yaşamın İçinden” programına katılan Ulukök, turizmde iletişim ve dijitalleşme, sürdürülebilir turizm modelleri ve toplumsal bakış açısına dair değerlendirmelerde bulundu. Dr. Ulukök, tüketicilerin tatil destinasyonu seçi-minde artık daha bilinçli davrandığını belirterek, “Tüketiciler tatillerini nerede yapacaklarına, hangi restorana gideceklerine ve nerede eğleneceklerine sosyal medyadaki yorumlar ve işletme puanları üzerinden karar veriyor. Uçak bileti, otel ve restoran rezervasyonlarını dijital kanallar-dan gerçekleştiriyorlar. Bu noktada turizm işletmelerinin sosyal medyadaki görünürlüğü, etkinli-ği ve aldığı yorumlar önem kazanıyor” dedi.



Sahiplenmeli ve benimsemeliyiz

Turizmin ekonomik katkısının artırılması için toplumun bu sektöre sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Ulukök, “Ekonomimizde önemli bir yeri olan turizmi ülke olarak daha fazla sahip-lenmeli ve benimsemeliyiz. Aileler çocuklarını, eğitimciler öğrencilerini turizm alanına yönlen-dirmeli, sektörde daha fazla vatandaşımız görev almalı” ifadelerini kullandı. Ülke turizminde casino, turnuva ve kongre turizminin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Ulukök, “Olum-suz eleştirilerle karşılaşsak da casinolu oteller ve beş yıldızlı tesisler turizmi ayakta tutan en önemli unsurlardır. Tavla ve briç gibi turnuvalar ile uluslararası kongreler ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Bu otellerin uluslararası tanıtıma katkısı, ödedikleri vergiler, yerel sektörlere sağladıkla-rı destek ve istihdama katkısı göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca Ulukök, kurumsal iletişime gereken önemin verilmediğini ifade ederek, “Halkla ilişkiler herkesin yapabileceği bir alan gibi görülüyor, oysa kurumsal iletişim kurumlarda kritik bir role sahiptir. Şirket içi iletişimi koordine ederken, dışa dönük imajı kurum kimliği çerçevesinde oluşturur. Halkla ilişkiler bir köprü görevi görür” şeklinde değerlendirmede bulundu.

