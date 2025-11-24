Talep ve sorunları dinledi

Halkın Partisi, “Halkın içinde Halkla birlikte” adı altında başlattığı bölge ziyaretleri kapsamında Dipkarpaz ve Yenierenköy’ü ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen partililer, bölge halkının taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Parti Genel Başkanı Kudret Özersay, Dipkarpaz ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, özellikle belediyelerin birleştirilmesi konusunda Karpaz bölgesinde genel bir rahatsızlık olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Özersay, “Dipkarpaz’da mesele hizmet alıp alamamak değil, geçmişte iyi yönetilen ve gelişime açık olan Dipkarpaz’ın potansiyelinin elinden alınmasıdır. Bu durum yerel yönetim açısından bir geriye gidiş olarak algılanıyor. Değişime açık olmalıyız, belediyelerin birleştirilmesi sonrası uygulamayı hem olumlu hem olumsuz yönleriyle değerlendirip bazı noktaları yeniden gözden geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Özersay, yasaların vatandaşların huzuru ve daha iyi hizmet alması amacıyla yapılması gerektiğini, ancak uygulamada bazı yanlışlıklar veya toplumun benimsemediği durumlar olursa yasal düzenlemelerin gözden geçirilebileceğini vurguladı. Bu kapsamda belediyelerin birleştirilmesine dair yasal düzenlemelerin de bazı noktalarıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Ziyaret sırasında vatandaşların, bölgeye üniversite kampüsü benzeri yatırımlar yapılması için yıllar önce yapılan sözleşmelerin hayata geçmemesini eleştirmesi üzerine Özersay, “Bu konuda haklılık payı vardır. Bu yatırımlar ya bölge halkına ekonomik fayda sağlayacak şekilde canlandırılmalı ya da sözleşmeler iptal edilmelidir” dedi.

