Danny Lacker adaya geldi

İsrail Su Otoritesi Su Güvenliği, Acil Durum Hazırlığı ve Siber Güvenlik Müdürlüğü Başkanı Danny Lacker, Güney Kıbrıs ile su güvenliği konusunda iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, İsrail Su Otoritesi Su Güvenliği, Acil Durum Hazırlığı ve Siber Güven-lik Müdürlüğü Başkanı Danny Lacker’in, Rum Ticaret ve Sanayi Odası(KEVE) tarafından düzenlenen Güney Kıbrıs-İsrail İş Forumu için Güney Kıbrıs’a geldiğini ve bu çerçevede söyle-şi verdiğini yazdı.

Habere göre Lacker, iki ülkenin, 45 dakikalık uçuş mesafesinde olduğunu doğal felaketler ve siber tehditler gibi ortak sorunlara sahip olduklarını belirterek, iş birliğinin gerekliliğine değindi.

Lacker, iki ülke arasındaki özlü iş birliğinin, karşılıklı bilgiye dayandığını, bu doğrultuda kriz anında müdahalenin daha kolay yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin yaygınlaştırılması halinde sağlanacak faydanın karşılıklı olaca-ğını ifade eden Lacker, iki ülkenin ortak tatbikatlar, eğitimler, teknik bilgi paylaşımı, İsrail’de bulunan teknolojilerin değerlendirilmesi konusunda iş birliği yapmasının mümkün olduğunu da belirtti.

