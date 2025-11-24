‘Sahip çıkacağız’

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte vatandaşlık sorunundan dolayı KKTC’de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan 20 yaşındaki Fatoş Horuz’u ziyaret ettiklerini açıkladı. Üstel, evladı olarak gördükleri kızı ziyaret ederek, durumunu yerinde gördüklerini ve devletin şefkatli elini kendisine hissettirdiklerini söyledi. Üstel, "Bu kızımız, bizim evladımızdır. Devlet, bu evladına da sahip çıkacaktır" dedi. Başbakan, vatandaşlık sorunu yaşayan genç kızın bir an önce özgür kalması için bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak insani ikamet düzenlemesiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak özgürlüğünün önünün açılacağını belirtti. Genç kızın sınır dışı edilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını ifade eden Üstel, "Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise kızımız Bakanlar Kurulumuz tarafından tıpkı diğer 18 yaş grubu gençlerimizde olduğu gibi KKTC vatandaşı olacaktır" dedi.

Başbakan Üstel, 20 yaşındaki genç kızın vatandaşlığıyla ilgili sürecin, hem kendisinin, hem hükümetin, hem de devletin tüm kurumları tarafından ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Genç kızın ailevi koşulları nedeniyle doğumundan beri hiçbir ülke vatandaşlığına kayıtlı olmamasının bugün yaşanan hukuki durumun temelini oluşturduğuna işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

"KKTC bir hukuk devletidir. Hiç şahsi hatası olmayan evladımızın, sistemimiz için, vicdanlarımızın da katkısıyla çare bulmak boynumuzun borcudur. Polisimizin tarafından ikamet izinsiz statü tespit edilmiş; mahkemenin verdiği geçici tutukluluk kararı da yürürlükteki yasaların doğal bir sonucu olarak gündeme gelmişti.”

Başbakan Üstel, bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Gazimağusa Konsolosluğu’nun yoğun çalışmasıyla genç kızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaatının alındığını ve sürecin resmen başlatıldığını belirtti.

Üstel, bir an önce özgür kalması için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak insani ikamet düzenlemesiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak genç kızın özgürlüğünün önünün açılacağını kaydetti. Üstel, "Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise kızımız Bakanlar Kurulumuz tarafından tıpkı diğer 18 yaş grubu gençlerimizde olduğu gibi KKTC vatandaşı olacaktır" dedi.

