Fiyatlar düşmüyor

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün domatesin kilosu 100 lira, birçok meyve ise 200 lira sevi-yesinde satıldı.

Kaliforniya biber 250, incir, kivi, erik, bal armut ve hurma 200 lira, Ankara ve Bursa armut, yer elması, ayva, sultani ve verigo üzüm 150 liradan alıcı bekledi.

Fasulye 120 lira, mantar 100 lira, acı yeşil biber ve dolmalık biber 90 lira, kabak ve avokado 80 lira, pancar, patlıcan 65-80 lira, salatalık 60-70 lira ve yeşillik çeşitleri 40 liradan tezgâha konuldu.

Vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında alışverişlerini daha seçici yaparken, pazarda ucuz ürünlere talep olurken, fiyatı yüksek olanların yanına yanaşılmadı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kaliforniya biber: 250 TL

İncir: 200 TL

Kivi: 200 TL

Erik: 200 TL

Bal armut: 200 TL

Kolakas: 200 TL

Bullubery paketi: 200 TL

Hurma: 200 TL

Ankara- Bursa armut: 150 TL

Yer elması: 150 TL

Ayva: 150 TL

Sultani- Verigo üzüm: 150 TL

Fasulye: 120 TL

Elma çeşitleri: 100 TL

Salkım domates: 100 TL

Mantar: 100 TL

Acı yeşil biber: 90 TL

Dolmalık biber: 90 TL

Kabak: 80 TL

Avokado (Tanesi): 80 TL

Pancar: 80 TL

Karnabahar: 80 TL

Mango (Tanesi): 70 TL

Muz: 70 TL

Patlıcan: 65-80 TL

Salatalık: 60-70 TL

Havuç: 50 TL

Kırmızı greyfurt: 50 TL

Portakal: 50 TL

Limon: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Yeşillik çeşitleri (Tanesi): 40 TL

Marul (Tanesi): 20 TL

