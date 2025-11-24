Fiyatlar düşmüyor

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün domatesin kilosu 100 lira, birçok meyve ise 200 lira sevi-yesinde satıldı.
Kaliforniya biber 250, incir, kivi, erik, bal armut ve hurma 200 lira, Ankara ve Bursa armut, yer elması, ayva, sultani ve verigo üzüm 150 liradan alıcı bekledi.
Fasulye 120 lira, mantar 100 lira, acı yeşil biber ve dolmalık biber 90 lira, kabak ve avokado 80 lira, pancar, patlıcan 65-80 lira, salatalık 60-70 lira ve yeşillik çeşitleri 40 liradan tezgâha konuldu.
Vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında alışverişlerini daha seçici yaparken, pazarda ucuz ürünlere talep olurken, fiyatı yüksek olanların yanına yanaşılmadı.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kaliforniya biber: 250 TL
İncir: 200 TL
Kivi: 200 TL
Erik: 200 TL
Bal armut: 200 TL
Kolakas: 200 TL
Bullubery paketi: 200 TL
Hurma: 200 TL
Ankara- Bursa armut: 150 TL
Yer elması: 150 TL
Ayva: 150 TL
Sultani- Verigo üzüm: 150 TL
Fasulye: 120 TL
Elma çeşitleri: 100 TL
Salkım domates: 100 TL
Mantar: 100 TL
Acı yeşil biber: 90 TL
Dolmalık biber: 90 TL
Kabak: 80 TL
Avokado (Tanesi): 80 TL
Pancar: 80 TL
Karnabahar: 80 TL
Mango (Tanesi): 70 TL
Muz: 70 TL
Patlıcan: 65-80 TL
Salatalık: 60-70 TL
Havuç: 50 TL
Kırmızı greyfurt: 50 TL
Portakal: 50 TL
Limon: 50 TL
Mandalina: 50 TL
Yeşillik çeşitleri (Tanesi): 40 TL
Marul (Tanesi): 20 TL