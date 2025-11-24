‘Tartışmasız en iyi’

Nima Restaurant & Lounge Bar, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Restoran, dünyanın en saygın seyahat ve deneyim platformlarından Tripadvisor tarafından “Best of the Best” (Tartışmasız En İyiler) ödülüne layık görüldü. Ödül, herhangi bir başvuru veya reklam çalışmasıyla değil; tamamen misafirlerin kendi istekleriyle bıraktığı gerçek, organik ve doğrulanmış yorumlar üzerinden belirleniyor.



Tripadvisor Avrupa bölgesinde “Fine Dining” kategorisinde yapılan sıralamada Nima Restaurant & Lounge Bar, Avrupa genelinde 6. sırada yer aldı. Yeşil “Traveller’s Choice” rozeti birçok işletmenin ula-şabildiği başarı seviyesini temsil ederken, sarı “Best of the Best” rozeti kategorinin en üst ve sınırlı se-viyesini simgeliyor. Kuzey Kıbrıs’ta bu üst düzey rozete sahip tek işletme olan Nima, bu başarıyı hem bir gurur hem de büyük bir sorumluluk olarak değerlendiriyor.



Ayrıca restoran, şarap dünyasının prestijli platformlarından Wine Spectator tarafından verilen “2025 Best of Award of Excellence – 2 Glasses” ödülüne de layık görüldü. Bu ödül, restoranın mutfak kalite-sinin yanı sıra şarap kültürü, çeşitlilik ve servis standartlarının da uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor.

Güçlü bir motivasyon kaynağı

Nima Restaurant & Lounge Bar yetkilileri, elde edilen ödüllerin büyük bir motivasyon kaynağı olduğu-nu belirterek, “10 Eylül 2021’de kapılarımızı açtığımız ilk günden bu yana temel yaklaşımımız nettir: Hiçbir misafirimizin memnuniyetsiz bir şekilde işletmemizden ayrılmaması. Bu anlayışı günlük operas-yonumuzun doğal bir parçası olarak uyguluyoruz. Başarı, mutfaktan servise, yönetimden temizlik ve teknik ekibe kadar tüm ekibimizin emek ve özverisinin bir sonucudur. Bu ödüller, bir varış noktası de-ğil, sorumluluğumuzu artıran güçlü bir motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.