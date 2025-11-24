Üzücü bir durum

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle Gazimağusa Polis Müdür-lüğü’nde tutuklu bulunan 20 yaşındaki Fatoş Horuz ile ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, Fatoş Horuz’un yaşadığı süreci yakından takip ettiğini belirterek, yaşanan bürokratik sıkın-tılar nedeniyle, burada doğmuş ve eğitim hayatını KKTC’de tamamlamış bir kadının bu süreci yaşamak zorunda kalmasının kendisi için hem Cumhurbaşkanı hem de bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, göreve başladığı dönemde, hükûmetin yetki alanına giren konularla ilgili girişimlerini diyalog yoluyla yürüteceğini ve bu konularda medya üzerinden tartışmaya girmeyeceğini belirttiğini hatırlattı. Erhürman, bir aylık süre içerisinde bu ilkesine sadık kaldığını ve bundan sonra da sadık kalacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, önemli olanın Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında iktidar, üstünlük veya görünürlük yarışı yaratmak değil, işlerin hukuka ve adalete uygun şekilde yürü-tülmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Erhürman şunları belirtti:

“Bir süredir devam eden 20 yaşındaki vatansız kadın vakasını da öğrendiğim andan itibaren aynı yak-laşımla takip ettim. Dün gece itibarıyla bu sabah sorunun çözüleceği bilgisine sahiptim, ancak öğren-dim ki süreç hâlâ devam ediyor. Bu ülkede doğan ve tüm tahsilini burada tamamlamış kişiler, 18 yaşı-na geldiklerinde, analarının veya babalarının yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın, diğer prosedür-lerde bir sorun olmaması kaydıyla, istisnai yurttaşlık süreciyle yurttaş yapılabilmektedir. Bu uygulama 2019’dan beri yürürlüktedir. Ayrıca, bu genel uygulamanın yapılabilmesi için kişinin Türkiye Cumhuri-yeti vatandaşı olması şart değildir.”

Cumhurbaşkanı, yaşanan bürokratik sıkıntılar nedeniyle, burada doğmuş ve eğitim hayatını KKTC’de tamamlamış bir kadının bu süreci yaşamak zorunda kalmasının kendisi için hem Cumhurbaşkanı hem de bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti. Erhürman, sözlerini, konunun takipçisi olduğunu belirterek tamamladı.

Ne olmuştu

Girne’de evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, önce annesinin evli olduğu kişinin nüfusuna, daha son-ra biyolojik babasının nüfusuna kaydedilen 20 yaşındaki Fatoş Horuz, ne KKTC ne de Türkiye vatan-daşlığı olamadığı için yasal statüye kavuşamamıştı. 18 yaşını geçtiği için Muhaceret Yasasına göre, oturma ve çalışma izni veyahut öğrenci izni alması gereken Horuz, geçtiğimiz gün KKTC’de izinsiz ika-met etme suçundan tutuklanmıştı. Genç kız hakkında önceki gün 7 gün ek süre alınmıştı.

