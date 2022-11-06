Rum Cezaevi Avrupa’nın yüz karası

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’la ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

Rum basınında yer alan iddialara göre; gardiyanlar hayatı tehlikede olduğu için Cezaevi Müdürlüğü’nden Çıdan’ın başka bir kanada nakledilmesini istedi. Müdürlük, 'öyle bir şey yok' diyerek gardiyanları yatıştırdı. Nihayetinde Çıdan ölene kadar dövüldü. Cezaevi Müdürlüğü, olay yerinin incelenmesine de engel oldu.

Zamanında önlem almadılar

Çıdan’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili Haravgi gazetesi, “Biliyorlardı… Maktulü korumak için zamanında önlem almadılar… Cezaevi Müdürlüğünün Kıbrıslı Türk'ün ölümüyle ilgili sorumluluklarına dair soru işaretleri” başlığıyla meseleyi manşetine taşıdı.

Gazete haberinde, Tansu Çıdan’ın son dönemde kötü muameleye maruz kaldığının, bunun Cezaevi Müdürlüğü tarafından biliniyor olmasına rağmen önlem alınmadığını yazdı.

İşkence sıklığı arttı

Gazete edindiği bilgileri şu cümlelerle aktardı:

“Son iki hafta içerisinde maktule dayaklar yoğunlaştı ve işkence sıklığı arttı. Gardiyanlar, Cezaevi Müdürlüğü’nden defalarca, hayatı tehlikede olduğu için Kıbrıslı Türk'ün başka bir kanada nakledilmesini istedi. Müdürlük, 'öyle bir şey yok' diyerek gardiyanları yatıştırdı. Nihayetinde maktul yükümlüler tarafından, cezaevine düşmesine sebep olduğu başka bir mahkumun hücresine götürüldü ve ölene kadar dövüldü. Sonrasında gardiyanlar Çıdan'ı revire götürdü. Adli Tabip Eleni Antoniu, 40 dakika önce öldüğünü teşhis etti. Buna rağmen Cezaevi Müdürlüğü, olay yeri inceleme yapmasına yardımcı olmak için polise bilgi vermeksizin Kıbrıslı Türk'ü, Acil Servis’e göndermeye karar verdi. Şunu belirtmek gerekir ki polise vukuatla ilgili bilgi gazeteci tarafından verildi. Bu nedenle birçok soru işareti var. Müdürlük neden yapmak zorunda olduğu gibi derhal polisi çağırmadı? Cinayetin işlendiği kanadın yetkilisi neden açığa alınmadı? Cezaevi Müdürlüğü araştırılıyor mu? Öyle ise, neden açığa alınmadı?”

Rapor hazırlandı

Gazete devamla Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis tarafından 27 Temmuz’da Rum Merkezi Cezaevi içerisinde cezai suç (cezaevi içerisine cep telefonu, uyuşturucu sokulması ve kullanılması ve diğer suçlar) işlenmiş olması ihtimalini araştırmak üzere atanan 4 sorgu memurunun hazırladığı raporun önceki gün Hukuk Dairesi’ne teslim edildiğini yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma dayanarak Daire’ye, rapora ek olarak kabarık bir kanıt-şahadet malzemesi de sunulduğunu kaydetti.