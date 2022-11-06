‘Hep yanımızda’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına ‘Diyalog TV’ olarak başlayan ve tv2020 olarak devam eden yayıncılık kuruluşumuz bugün 8’nci yaşını kutluyor.

Cesur ve tarafsız programları, güvenilir haberleri, sağlık, yaşam, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat yayınlarıyla hizmet veren tv2020’ye vatandaşlardan tebrik mesajı yağdı. Vatandaşlar “İyi ki Diyalog var” diyerek, yayın kalitesinin artarak devam etmesini istedi.

Ömer KADİROĞLU

Bilal Yılmaz

“Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar’ı Birlik Gazetesi’nden beri tanıyorum. Diyalog TV’de en fazla Halk Meclisi ve haberleri izliyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar çalışanlarına sağlık dolu yıllar dilerim.”

Hüsne Sevim Gürakansel

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum ve genel olarak Diyalog TV’nin yayınlarını takip ediyorum. Reşat Akar ülke gündemini değerlendiriyor ve yanlışları ele alıp öneriler sunması hoşumuza gidiyor. Diyalog TV’nin uzun yıllar yayın yapması ve hem halkın hem de esnafın sesi olmaya devam etmelerini dilerim. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım.”

İsmail Gürakansel

“Diyalog TV’yi sürekli izlerim. Özellikle Gündem Özel hiç kaçırmadığım bir programdır. Zengin içerikli bir kanaldır ve her konuya doğru bir şekilde değindikleri için beğeniyoruz. Diyalog TV bizim için vazgeçilmezdir ve yeni yaşını kutlarken yayınlarının kesintiye uğramadan devam etmesini temenni ediyoruz.”

Coşkun Aktaş

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Gerçekleri saptırmadan bizlere aktaran bir kanaldır. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem özel programını beğenerek takip ediyoruz. Halkın, esnafın, üreticinin her zaman yanında olan bir kanaldır. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar kaliteli yayınlarının devamını dilerim.”

Levent Hızal

“Diyalog tv2020 ülkeye hem görsel hem de yazılı basında bir farklılık getirdi ve renk kattı. Reşat Akar’ın yaptığı programı son derece önemli bir programdır. Halkın nabzını tutuyorlar. Halkın açığı olan ve doğru basın ilkeleri ile bağdaşan bir yayıncılık anlayışıyla yayınlar yapıyor. Sosyal, sanatsal gösterge çerçevesinde de Diyalog’un yaptığı yayınların son derece başarılı ve ülkeye katkı koyduğunu da düşünüyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Hülya Yalçın

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Kaliteli yayınlar yapıyor ve doğru bilgilere Diyalog TV’den ve Gazetesi’nden ulaşıyoruz. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, dünyaya daha fazla ulaşacak bir kurum olmasını temenni ediyorum. ”

Emine Cilasun

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını kaliteli buluyorum. Reşat Akar’ın dobra dobra hataları anlatması ve çözümleri ile birlikte eleştirmesini beğeniyoruz. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarı dolu yayınlarının devamını dilerim.”

Muharrem Hun

“Diyalog tv2020’yi internet üzerinden takip ediyorum. Yayınlarını beğeniyorum. Sürekli olarak halk ile röportajlar yaparak halkın ve ülkenin nabzını tutuyorlar. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılar diliyorum.”