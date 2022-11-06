Açın kapıları

Ömer KADİROĞLU

Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan turizm fuarlarında yeterli ilgiyi göremeyen Turizm Bakanlığı’nın, kara sınır kapılarından gelen turistler için tek kuruşluk bir harcaması yoktur. Harcama olmadığı gibi, tarihi yerleri gösteren ve turistlere bilgi veren tanıtıcı broşür ve levha da yoktur.

Araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan kapısından kuzeye geçenlerin ilk durakları benzin istasyonları olurken, bir kısmı buradan marketlere geçiyor ve alış-veriş yapıyor. Lokmacı kapısından geçenler ise tarihi Arasta çarşısını canlandırıyor, lokantalara ve hediyelik eşya satan mağazalara para akıtıyor.

Esnaf yeni kapı istiyor

Arasta esnafı, sınır kapılarında muhaceret işlemlerinin kolaylaştırılmasını, ayrıca yeni kapıların açılması gerektiğini belirtirken, yetkilileri bu konuda çare üretmeye davet ediyor.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafının tümü aynı mesajı veriyor ve KKTC hükümetinin, yeni kapıların açılması konusunda Rum tarafını zorlamasını istiyor.

Turistler ise, tarihi binaların bakımsızlığından ve tanıtıcı levhaların eksikliğinden yakınıyor.

Almanya’dan tatil için Güney Kıbrıs’a gittiğini ve günü birlik kuzeye geçtiklerini söyleyen bir turist bakın kısa süreli ziyaret sonrasında düşüncelerini nasıl aktarıyor:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde çok sayıda tarihi eser var. Kısa süre kaldığımız için Büyük han ve Selimiye Camisini ziyaret edebildik. Bölgede çok sayıda tarihi bina gördük ama bunlar yıkılmaya yüz tutmuş. Acilen restorasyon yapılmalı. Tarihi binaların kıymetini görmezden gelmeyin.”

Esnaf kibar ve güler yüzlü

Esnafın cana yakın ve güler yüzlü olduğunu ifade eden Alman turist, Lokmacı kapısından geçenleri farklı bölgelere götürecek tur şirketi aradıklarını ama bulamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Ülkenizin bir gün içinde gezilecek çok yeri vardır. Ama kara sınır kapısından geçince yürüyerek az sayıda tarihi eser görebiliyoruz. Bunun genişletilmesi ve daha çok bölgenin görülebilmesi yönünde tur organizasyonuna yönelmek faydalı olur.”