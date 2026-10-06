Kritik yerleri kapsamıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’te iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlar, toplu iş sözleşmesine aykırı uygulamalar, sınavsız ve münhalsiz terfi ile istihdam girişimleri ve kurumun mali bilançolarının yayımlanmaması gerekçeleriyle dün başlattığı genel grevi sürdürme kararı aldı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, taleplerine ilişkin yazılı taahhüt verilmemesi halinde bugün de genel grevde olacaklarını açıkladı.

Tuğcu, KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, grevin ilk gerekçesi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yazılı taahhüt istediklerini belirtti. Manevralarda kullanılan kıyafetlerin müdür tarafından sipariş edilerek getirilmesini talep eden Tuğcu, seçim yasakları öncesinde ve sonrasında münhal açılmadan ve sınav yapılmadan personel alınmayacağının da yazılı olarak taahhüt edilmesini istedi.

Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı terfi yapılmayacağının da yazılı olarak güvence altına alınmasını isteyen Tuğcu, Mustafa Harutoğlu’nun KIB-TEK Personel Şube Amiri olarak görevlendirilmesinin sona erdirilmesini talep etti.

“Uyarılarımız karşılıksız kaldı”

Tuğcu, grevin gerekçelerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2022 yılından bu yana en az 7-8 kez yazılı başvuruda bulunduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını KIB-TEK’e getirerek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ile toplantılar yaptıklarını anlatan Tuğcu, uzmanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda birinci derecede sorumluluğun kurum yönetiminde olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ancak gerekli adımların atılmadığını savundu.

“Toplu sözleşmeye aykırı terfi”

Grev gerekçelerinden bir diğerinin toplu iş sözleşmesine aykırı uygulamalar olduğunu söyleyen Tuğcu, terfi komisyonu toplanmadan, münhal açılmadan ve başvuru kabul edilmeden iki-üç kişiye terfi verildiğini savundu.

KIB-TEK’e 70 kişinin sınavsız ve münhalsiz şekilde istihdam edilmesine yönelik girişim bulunduğunu ileri süren Tuğcu, sendika olarak buna karşı olduklarını söyledi.

Tuğcu, KIB-TEK’in denetlenmiş mali bilançolarının da beş yıldır kamuoyuyla paylaşılmadığını savundu.

“Vatandaş mağdur edilmeyecek”

Tuğcu, grev süresince hayati öneme sahip hizmetlerin sürdürüleceğini söyledi.

Hastaneler ve askeri bölgelerde meydana gelebilecek arızalara müdahale edeceklerini, santrallerin çalışmayı sürdüreceğini belirten Tuğcu, bölgesel ve lokal arızalarda da gerekli emniyetin sağlanacağını kaydetti.

“Vatandaşın mağdur edilmesi gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yoktur.” diyen Tuğcu, grev sırasında yasaların gerektirdiği hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.

“Artık top karşı tarafta”

Tuğcu, ilk etapta dün saat 15.30 itibarıyla genel grevin sona erdiğini ancak Sendika Yönetim Kurulu olarak grevin devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Teknecik’te vardiyanın değiştirilmeyeceğini, Şebeke Takip (SCADA) Merkezi’nde de grevin sürdüğünü belirten Tuğcu, bölgelerde vatandaşın mağdur olmaması ve emniyetin sağlanması amacıyla hastaneler ile askeri tesislerdeki arızalara müdahale edileceğini söyledi.

“Artık top karşı tarafta. Ya taleplerimize yazılı taahhüt verirler ya da grevler şu andan itibaren devam ediyor.” diyen Tuğcu, taleplerine yazılı taahhüt verilmemesi halinde tüm bölgelerdeki çalışanları KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde toplayacaklarını açıkladı.