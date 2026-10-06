Askeri tedbirler alınacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylar nedeniyle dün olağanüstü toplandıklarını söyledi. Fidan, Mekke Savunma İttifakının kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Tarafların üzerinde mutabık kaldığı askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Adımların, onaylanan düzenlemeler ve taraf ülkelerin ulusal mevzuatları doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kararla birlikte ittifakın hazırlık durumunun ve askeri entegrasyonunun güçlendirilmesi, tehditlere karşı ortak hareket etme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ortak açıklamada, Mekke ve Medine'yi hedef almaya yönelik girişimler ile Suudi Arabistan'daki şehirleri, sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan süregelen saldırılar da ‘en güçlü şekilde’ kınandı.

Taraflar, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesin bir dille reddettiklerini yineledi.

