197 sürücüye  ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu düzenledi. Trafik ekipleri bine yakın aracı kontrol ederken, kahvehane, gece kulüpleri denetlendi. İki ilçede kontrol edilen 929 araçtan 197’sinin sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, denetimler önceki gece 22.00 ile dün sabah 02.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 654 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü rapor edildi.

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 275 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 63 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. Bir araç ise trafikten men edildi.