Daha iyi olacak



Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun, Girne Antik Limanı’nın Turizm Bakanlığı tarafından özelleştirilmesi yönünde aldığı karar bölge esnafını memnun etti. Limanın yıllardan beri bakımsız kaldığına dikkat çeken esnaf,

Turistlerin ağır eleştirisiyle karşılaştıklarını ve çok sayıda lokantanın iş azlığı yüzünden kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Mehmet Düzce “32 yıldır limanın içerisindeyim. Bu kadar uzun bir süre içinde limana bir çivi çakıldığını görmedim. Özelleştirme konusunda geç bile kalındı” dedi. Limanda

25 yıllık işletmeci olan Faruk Özçelik “Her taraf kırıldı, döküldü ama ilgilenen olmadı” diyerek, özelleştirmeye destek verdiklerini söyledi. Barlas Kanatlar ise, limanın yeniden canlanması için özelleştirmenin kendilerine umut verdiğini kaydetti.

Ne dediler?

Barlas Kanatlar

“Yıllardır Girne’nin tarihi limanına bir iyileştirme yapılmadı. Limanın bir ucundan diğer ucuna yapılacak çok iş vardır. Şu anki haliyle liman kötü bir görüntüye sahip öylece bırakıldı. Limana biraz dokunulması gerekiyordu. Liman’ın özelleştirilmesi kararını duydum ve çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu özelleştirme kararının geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Özelleştirilmesi ile buraların daha iyi olacağı ve daha fazla kişinin buraları ziyaret edeceğini düşünüyorum.”

Faruk Özçelik

“Limanda 25 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum. Buraya geldiğim zamandan bu yana doğru düzgün bir çalışma yapılmadı. Burayı ziyaret etmek isteyen turistler yollardaki çukurlar nedeniyle düşüp yaralanıyor. Bunca yıldır limana bir çivi çakılmadı. Her geçen gün burası daha kötü bir hal alıyor… Bu kötüye gidişi turistler bile söylemeye başladı. Kırık dökük yerler, yollarda çukurlar, restorasyon eksikliği derken kötü bir görüntüye ulaşıldı. Liman’ın özelleştirilmesi kararını duydum ve buranın özelleştirilmesi ile çok daha iyi bir ortama kavuşulacağına inanıyorum. Özelleştirme kararını keşke 25 yıl önce verselerdi. Çok geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum.”

Mehmet Düzce

“32 yıldır bu limanın içerisindeyim. Şu an liman içler acısı bir durumdadır. Turistler bu bölge ile ilgili eleştiri yaptıkları zaman koşarak oradan kaçmak istiyorum. Birileri bu limanı bitirmek için uğraşıyor. Yıllardır burada bir çivi çakılmadı ve bugünkü içler acısı duruma geldi. Özelleştirilmesi kararı alındı ve bu kararın yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok geç olsa da zararın neresinden dönerseniz kardır. Özelleştirilmesi halinde muhteşem bir yer olacağını düşünüyorum. Limanın şu anki durumu nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Ben buranın özeleştirilmesini güçlü bir şekilde destekliyorum çünkü utanç verici bir haldedir. Yapılması gereken bir iş oldu mu herkes topu bir birine atıyor. Akdeniz’in incisi olması gereken bu liman çöplüğe döndü ve hala buraya nasıl turist geliyor şaşırıyorum. Hemen yarın özele verilmesini destekliyorum.”