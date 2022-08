Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde dün sabaha karşı meydana trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücü tutuklandı. Kaza alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 30 yaşındaki Salih Yiğit’in anayolda önünde duran 72 yaşındaki Erdoğan Atagören yönetimindeki araca çarpası sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan Atasgören hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Testte alkol tespit edildi

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki ZRD 012 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Salih Yiğit, aynı istikamete doğru önünde seyreden Erdoğan Atagören yönetimindeki BY 797 plakalı araca çarptı.

Kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı araç orta refüjdeki beton bariyerler çarptıktan sonra, yolun solundan çıktı. BY 797 plakalı araç ise yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ilk yardım müdahalesinin ardından Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı. Kaza esnasında 141 promil alkollü olduğu belirlenen ZRD 012 plakalı araç sürücüsü Salih Yiğit tutuklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Mevlevi’de yaralanan olmadı

Bir başka kaza da Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana geldi.

Mevlevi köyü istikametinde yaşanan kazada yoldan çıkan araç bir bahçesinin demir parmaklıklarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve demir parmaklıklarda hasar oluştu.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.