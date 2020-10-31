Hizmetleri unutulmaz

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, defin işlemlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

3 yıl önce oğlunu kaybetti

2017 yılında Yılmaz ailesi büyük bir acı yaşadı. Mesut Yılmaz'in büyük oğlu Yavuz Yılmaz yaşamına son verdi. Mesut Yılmaz 2019 yılında akciğerinde kanser tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu yıl mayıs ayında da beyin sapındaki tümor nedeniyle bir operasyon geçirmişti.

Mesut Yılmaz kimdir?

Mesut Yılmaz Türkiye siyasetinin iz bırakmış aktörlerinden biri oldu.

Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Almanya'da yüksek lisans yaptı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Turgut Özal'in isteğiyle 1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyesi olarak siyasete girdi. Henüz 36 yaşındaydı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

