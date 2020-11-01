Hawai dilinde masaj anlamına gelen ‘Lomi lomi’ bir veya birden fazla terapist tarafından yapılan yumuşak Hawai Masajıdır. Lomi lomi enerji dolaşımındaki tıkanıkları gidermek için kullanılan ritmik, akan bir masaj türüdür. Ülkede Şamanizm’in yaygın olduğu yıllarda ‘Kahuna’ şifacıları tarafından ‘tapınak masajı’ olarak özellikle üst yöneticilere ve krallara yapılırdı. Eski Hawai’de ‘Huna’ felsefesine göre yaşayan insanlar, ruhani kavramları yaşamaya zihin, beden ve ruhun bütünlüğüne çok önem verirlerdi.

Huna öğretilerine göre doğuştan gelen psişik yeteneklerin geliştirilmesinde doğa araçları ve rutin olarak uygulanması gereken ritüellerin önemi son derece büyüktü. Bu felsefenin içinde yer alan inançlardan biri de; her insanın içinde problemlerini çözebilen pozitif güçler vardır. Lomi lomi masajı bu pozitif enerjileri uyandırmaya yardımcı olan bir ritüeldir. Bu masajın tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır.

Huna felsefesinin bir parçası olan Lomi lomi, vücuda akıcı ve yumuşak dokunuşlarla hücrelerimize işlemiş olan eski inanışları ve bizi sınırlayan davranışları ortadan kaldırarak bedenin rahatlamasını sağlar. Bu rahatlama ile birlikte karar alma mekanizmaları harekete geçer.

Geleneksel masaj türlerine göre daha spritüal özellik taşıyan bu masaj, orijinalinde deniz kıyısında havlu ve çarşaf kullanılmaksızın masaj yatağı üzerinde çıplak vücuda uygulanır, Spa merkezlerinde bu yöntem biraz değiştirilmiştir.

Vücudun daha çok kol ve dirsek bölgesi ile yapılan ritmik ve akışkan bir masaj türüdür. Bu masaj bir annenin dokunuşuna benzetilebilir. Hawai’de hala daha lomi lomi’yi uygulayanlar masaj sırasında kötü elektriği atmak için ruhani yönden hazırlanırlar ve masaj öncesinde dua ederler. Eski ‘Huna’ felsefisini devam ettirmeye çalışan bazı Hawaililer, bir düşünce ya da inanışın da kas gerginliği kadar enerji akışını bloke ettiği düşüncesiyle enerji akışını dönem dönem incelerler. Lomi lomi, enerji akışını yeniden yönlendirirken blokajları da ortadan kaldırır. Huna’ın 7 yaşam ilkesinin içinde yer alan ‘ Makia’ yani ‘dikkat edilmesi gereken enerji akışları’ önemli bir konudur. Bu masajın ana teknikleri değiştirilmemiş şekliyle, Spa merkezlerinde uygulanmaktadır. İyi eğitim almış bir terapistin hareketleri, daha çok bir dansı andırır ve masaj alan kişinin çevresinde armoni içinde dönülerek yapılır. Eğlenceli ve çok değişik bir uygulamadır. Müzik eşliğinde, insanı sarmalayan bu dokunuşlar ruhun serbest kalmasını sağlar ve eşsiz bir deneyim sunar.

