Duruşma 2 Nisan’da

Girne’ye bağlı Esentepe’de Rum arazileri üzerinde inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yaptığı gerekçesiyle bir süredir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel’in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

Mahkeme, 44 suçlamayla yargılanan Alman emlakçıya karşı açılan davayı 2 Nisan'a erteledi.

Mahkeme, savunmanın savcılıkça kullanılacak belirli delillerin hukuka uygunluğu, şüphelinin yakalanması sırasında izlenen usul ve avukat tutma hakkının ihlal edilip edilmediği hususundaki taleplerinden hangilerinin duruşma esnasında değerlendirileceğini belirlemek için davaya ara verdi.

Savcılık adına konuşan Anna Mattheou, delil olarak şüphelinin cep telefonu, harici disk sürücüsü, tablet ve bazıları tutuklamayla ilgili olmayan ancak soruşturma sırasında bulunan çeşitli belgelerin kullanılacağını söyledi.

İlaçları verilmiyor

Künzel’in avukatı Soteris Argyrou ise delillerin yasallığını sorguladı ve cezaevi yetkililerinin Aralık ayından bu yana müvekkiline gerekli ilaçları vermeyi reddettiğini söyledi.

Lefkoşa Rum Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Nicholas Georgiades, hangi konuların yargılama kapsamında ele alınacağının belirlenmesi için davayı 2 Nisan'a erteleme kararı aldı.

Ayrıca mahkemenin cezaeviyle ilgili konuya müdahale etme yetkisinin olmadığını söyledi.

Sanık, bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

