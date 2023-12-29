İftira olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, rüşvet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız” dedi. Oktay, söz konusu iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. TC Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, suikast sonucu öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı’nın eski muhasebe müdürü Cemil Önal’a ait olduğu iddia edilen ve Gazeteci Cevheri Güven’in ortaya çıkardığı rüşvet iddialarına ilişkin Meclis kürsüsünden açıklama yaptı. Oktay, iddiaları yalanlayarak, iftira olduğunu söyledi. TBMM kürsüsünden konuşan Oktay, ‘tescilli bir teröristin’ iftiralarından ve beyanlarından oluşan iftiraların Meclis kürsüsüne taşınacak kadar ileri gidilmesinin son derece üzücü olduğunu söyleyerek, “Hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan” dedi. Kendisinin ve birinci derece yakınlarının mal varlığının açık olduğunu ifade eden Oktay, “Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız” dedi ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Fuat Oktay ile ilgili Meclis açıldığında bir araştırma önergesi vereceğini de duyurdu.

