İran'daki değişim rüzgârları ve gözlemlerim 

Önce Kuzey Kıbrıs’ı vatan yapma gayretleri, ardından yıllar boyu çekilen çileler, verilen maddi manevi kayıplar, daha hayatlarının baharında yaşanmamış ömürler ve bir türlü dünyaya kapıları entegre olamamış bir vatan. “1Üzerinde yaşanan

Coğrafya kaderdir " sorusuna son zamanlarda çok sıkı bir şekilde kafa takıyorum.

Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs bizim ülkemiz. Kendisini bu ülkenin bir parçası hisseden herkesin ülkesi. Kimsenin de tapulu malı da değil. Bırakıp gitmek çok kolay, gelecek nesillere bu küçücük ama çok önemli adada kök salmaktır marifet.

Seyahat ederken anlıyoruz kıymetini. İçten içe özlüyoruz, olmayan yeşilini, elektriksiz bozuk yollarını, sahip çıkmakta eksik kaldığımız kültürel mirasımızı, doğamızı.

Hatta samimi, dürüst Kıbrıslı Türklerin yokluk zamanlarında yaşanan ve yaşatılan zorlukları acı bir tebessüm ile anarken bile " yine de güzeldi o yıllar” diyoruz.



Tuhaf işte ama gerçek bu

Bu seyahatlerde, dış dünyaya açılma özleminde olan halklar ile de karşılaşırken, kendimizi yine de şanslı görüyoruz. Örneğin bu satırları yazdığım İran'ın Tahran Havalimanında üç gün burada gözlemlediğim olaylar aklıma geliyor. Daha önce 2016 ve 2018 yıllarında gelmiştim. Ama bu kez çok farklı... Burada yaşayan insanların " Daha fazla Özgürlük " anlamında neler yapmaya çalıştıkları aklıma geliyor.

Müthiş entelektüel bir kesim , gittikçe ülke dışına gitmeye can atan gençler , aşırı skolastik düşüncenin insanlar üzerinde yaptığı tahribatı sorguluyorum. Derin

konular gerçekten . Her ortamda " biri bizi gözetliyor hissine de kapılmadan edemiyorsunuz." Acaba mı? Nerede ise , bırakın yeni mezun gençleri , konuştuğum, işini kurmuş insanlar bile, bir yerde bir hata var , onu biliyorlar ama çok da ellerinden birşey de gelmiyor .

İran gerçekten de çok güzel bir ülke

Algı olarak eminim ki geri kalmış bir ülke aklınıza geliyor. İnanın ki hiç öyle değil. Keşfetmeye değer. Başkent Tahran her an yeni filizlenen bir bitki gibi. Bu kadar çok Scorpions grubunun meşhur " Wind of Change " şarkısını tamamı ile yaşadığım bir ülke olmamıştır.

Her attığınız adımda bunu hissediyorsunuz. Daha modern olma özlemi kılık kıyafette, eğitimde ve iş dünyasında kendisini gerçekten de hissettiriyor.

Servis ve eğitim sektöründe yılın iş adamı ödülünü perşembe gün alan Iranlı bir büyüğüme " İran bir gün Asya'daki Turizm cenneti olma potansiyeline sahip , bu alana yatırımların çoğalması ve çeşitlenmesi lazım " dedim .

İran Milad Tower

İran Tower on yılda bitirilmiş ve yerden 276 metre yükseklikte, 360 derece dönen kıymetli insanlar ile kahvaltı yapıyoruz. Çok zengin bir açık büfe. Yolunuz Tarhana düşerse mutlaka rezervasyon yaptırıp gitmenizi tavsiye ediyorum. Tabağın altındaki deriden yapılmış kuver servisi üzerinde Ömer Hayyam'ın sözleri yazılı " Bir nefesini bütün sevgin ile donat çünkü hayat dediğimiz şey, bir anlık nefesin bütünüdür." " An, nefes , sevgi , hayat "

Bütün olay bu... Gerisi inanın teferruattan ibaret.

Bembeyaz karların bir gelin gibi süslediği karlara doğru bakarken, adeta seyahat ve turizm endüstrisinin dış dünyaya entegre etmesi gerektiği bir ülke aklıma geldi. Şiraz'da dünyaya mal olmuş şaraplık üzümleri, yaylaları, akarsuları, narenciye ürünleri, zengin gastronomisi, kış turizmine uygun kayak merkezleri , kamp alanları, eğitimli insanları ,üniversiteleri , doğal gazı ,petrolü , teknik okulları ile daha zengin bir ülke hayal ettim.

" Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece " Aşık Veysel'in dünyaya ezberlettiği şarkı ile .

Bir gün olur mu ? Olur mu olur.

Unutmayalım; Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 09:55