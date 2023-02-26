Şafak vakti operasyonu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, 2000 çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni bir cezaevine nakledildiğini söyledi.

Nakil anları ise Bukele'nin ve hükümetin resmi hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda Bukele "Bugün şafak vakti, tek bir operasyonla, ilk 2000 çete üyesini Terörizmi Hapsetme Merkezi'ne (CECOT) naklettik. Burası onların yeni evleri olacak ve on yıllarca burada yaşayacaklar, halka daha fazla zarar veremeyecekler. Devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin açıklamasına göre yeni hapishane; metal kabinler ve hücreler, sanal mahkeme salonları ve mahkumların çalışması için tasarlanmış fabrikalar için iki ayrı modülden oluşuyor.

Ülkede olağanüstü hal, bir önceki gün 62 El Salvadorlunun öldürülmesinin ardından geçen yıl 27 Mart'ta onaylanmıştı.

Yetkililer olağanüstü halin başlangıcından bu yana çete üyesi olmakla suçlanan 64 binden fazla kişiyi yakalamıştı.

Resmi rakamlara göre 2021'de 1.211 olan cinayet sayısı 2022'de 615'e, 2023'te ise şu ana kadar 25'e düştü.

Ancak devasa cezaevi, insan hakları ihlalleri ve uluslararası standartlara aykırılık iddiaları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.