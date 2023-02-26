Yeryüzü sallanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Niğde'de dün öğle saatlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayrıca saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

Bingöl'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

Malatya'da ise 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, önceki gece saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Düzenli azalma olmadı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, gerçekten çok büyük bir rakam. Artçı sarsıntıların sayısında düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz." dedi.

Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, şunları kaydetti:

"Özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün fakat bu artçı sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortalama 3 dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var."