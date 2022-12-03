‘İsim konuşulmadı’

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, "6 genel başkandan hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır" açıklamasında bulundu. Babacan, "Parti içinde ilk defa yaptığımız genel kurul toplantısında ‘artık zamanı geliyor bu işin, herkes muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın’ dedik. Parti içi bir istişare süreci başlatacağız" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Babacan, “Liderlerin oturduğu masada bugüne kadar isim konuşmadık. Herhangi bir isimde olumlu-olumsuz bir değerlendirmede bulunmadık. İlk önce yapmamız gereken geçiş sürecinin yol haritasını tamamlamak. Aynı zamanda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin hükümet programını bitirmek. Bir bakıma ortak Cumhurbaşkanı adayımızın seçim beyannamesini 6 partinin ortak bir şekilde yazıp bitirmesi. Her parti, kuşkusuz kendi içerisinde bir değerlendirme süreci yapıyor olabilir. Altılı Masa’nın bir süreci bu konuyla ilgili yok” diye konuştu. Babacan, “Biz parti içinde ilk defa yaptığımız genel kurul toplantısında arkadaşlarıma ‘artık zamanı geliyor bu işin, herkes muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın' dedik. Biz aralık ayından itibaren parti içi bir istişare süreci başlatacağız arkadaşlarla” açıklamalarında bulundu. Açıklamalarının devamında Babacan, “6 genel başkandan hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olabilir” diye ekledi.