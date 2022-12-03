Kadınlar üretiyor

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde kısa süre önce hizmete giren El Sanatları ve Kültür Evi büyük ilgi görüyor. El sanatlarına yönelik açılan kurslara katılım her geçen gün artarken, Akçaylı kadınlar üretmenin keyfini yaşıyor. Çeşitli nakış işleri, el örgüsü, oyma ve birçok alanda gerçekleştirilen kurslarda zanaat öğrenen kadınlar, ürettiklerini yakın zamanda sergilemeyi planlıyor. Kurslar sayesinde hem yeni işler öğrenen hem de boş vakitlerini değerlendirme imkanı bulan Akçaylı kadınlar ileride ürettiklerini satarak, evlerinin bütçesine katkı koymayı da hedefliyor.