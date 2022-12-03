Sohbahar’ın izleri  objektiflere yansıdı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER )üyeleri, Trodos civarında fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Düzenlenen organizasyonda FODER, tuttukları minibüsle sabah erken saatlerde tura başladı. Sabah Astromeritis’de fırında bir kahve molası veren üyeler, daha sonra Platania Piknik alanına gitti. Burda Sonbaharr’ın güzellikleri ve ağaçların yaprakları arasında oluşan güzel manzarada çekimler gerçekleştirildi.

Üyeler, Mesa Protomos Şelalesi’nde ve çevresindeki doğal güzellikleri de objektiflerine yansıttı. Fotoğraf dolu güzel bir gün ardından üyeler, memnun bir şekilde evlerine döndü.