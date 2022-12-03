İddialı bir vaat

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB’nin 334 milyon TL’lik borcunu 2.5 yıl içerisinde sıfırlayabileceğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, katıldığı bir televizyon programında LTB Başkanı olması halinde belediyenin 334 milyon 580 bin TL’lik borcu iki buçuk yıl içinde sıfırlayacağını ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Hedefim huzurlu belediye ve Lefkoşa. Bu huzuru yakaladığınızda gelirler de artacaktır. Lefkoşa’nın eksikliklerini bir Lefkoşalı olarak, baba olarak biliyorum. Lefkoşa’ya çok şey lazım. Yol lazım, kaldırım lazım, yeşil alan lazım. Bunların hepsinin Lefkoşa’ya yapılabilmesi için bir mimar lazım” dedi.

Cemal Bulutoğluları yönetiminde LTB’nin 86 milyon TL borcunun Kadri Fellahoğlu’nun 16 aylık sürecinde 112 milyon TL’ye yükseldiğini yineleyen Gardiyanoğlu, “Sizin on yılda başaramadığınız, 4 katına çıkarttığınız borcu iki buçuk yılda sıfırlayacağım” dedi.

