İsrail uyarıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, Gazze’ye insani yardım ulaştıran filolara yönelik İsrail saldırılarını kınayan tezkere oybirliğiyle kabul edildi. Tezkere ile aralarında Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın da bulunduğu 21 Türk vatandaşının serbest bırakılması istendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını taşıyan tezkerede, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle halkın açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği vurgulandı. “Küresel Sumud Filosu” ve Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabaları desteklenirken, bu filolara yapılan saldırılar uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirildi.

Kurtulmuş imzalı tezkerede, TBMM’nin İsrail’in işlediği suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulacağını ve tüm parlamenterlerle birlikte Gazze’ye yardımın kesintisiz ulaştırılması için tutum alınacağını duyurdu. Ayrıca, saldırıya uğrayan vatandaşların kötü muamele görmemesi ve en kısa sürede serbest bırakılması için İsrail’e uyarıda bulunuldu.

Kurtulmuş, “İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

