Fiyatlar yükseldi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne Çarşamba Pazarı’nda kilosu 120 liradan tezgaha konulan domates, Gazimağusa’da da yüksek fiyata satılıyor.

Sebze ve meyve toptancıları fiyatların pahalı olmasını, yeterli ithal izni verilmemesine bağlarken,

Diyalog muhabirine konuşan Arif Uzunkaya, Gazimağusa’da, müşteriye verecek ürün bulunmadığını söyledi.

Hükümetin sadece 2 -3 kişiye ithal izni verdiğini bunun da ülkenin domates ihtiyacı için yetersiz oldu-ğunu anlatan Uzunkaya, Türkiye’den 15 TL’ye gelen domatesin burada 100 TL ve üzerinden satıldığını belirtti. Uzunkaya, “Türkiye’den gelen domates yarım günde bitiyor, bize de sınırlı izin veriyorlar, he-men tükeniyor, hal böyle olunca da domatesin fiyatı da uçuyor” şeklinde konuştu.

Yaz sezonunun bitmesi ve öğrencinin gelmesiyle de önümüzdeki günlerde domatese talebin daha da artacağını belirten Uzunkaya, Türkiye’den domates ithalat izninin arttırılmasının elzem olduğunu, aksi taktirde domates kıtlığının, dolayısıyla, fiyatların daha da artacağını savundu.