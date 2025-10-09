Kötü ortaklık

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı C.V.J. (E-39) ile KKTC vatandaşı K.T. (E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında tutuklu yargı emri verildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru; operasyonun 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından araç içerisinde tespit edilen zanlılardan C.V.J’nin ekipleri görünce koşarak kaçmaya çalıştığını ancak kısa süre sonra yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının kaçarken attığı siyah poşetin de bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, poşette yapılan kontrolde bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlı K. T.’ye ait çantada yapılan aramada bir buçuk gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı K.T.’nin uyuşturucuyu C.V.J.’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru; zanlı C.V.J.’nin ise uyuşturucuyu K.T. ile birlikte Lefkoşa Otobüs Terminali civarına giderek, kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların konumla ilgili beyanlarının doğru olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlı C.V.J.’nin aleyhine getirilen bir kilo uyuşturucu alma ve tasarruf suçunu kabul etmediğini, ancak bir gram hintkeneviri verme suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı K.T.’nin ise uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarını kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlı C.V.J.’nin ülkeye 5 Nisan 2021’de geldiğini, 4 Haziran 2021’den beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, zanlı K.T.’nin benzer suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, 5 Eylül 2024’te şartlı tahliye olduğunu ifade etti. Polis, zanlıların 13 gündür soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu belirterek, ileride yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

